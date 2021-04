Angleterre : avant le PSG, Manchester City s'offre la League Cup

Manchester City a décroché ce dimanche la Carabao Cup (League Cup), en s'imposant en finale face à Tottenham (1-0), quelques jours avant d'affronter le PSG en demi-finale de Ligue des champions.

Un peu de confiance engrangée. Les Citizens de Pep Guardiola ont décroché leur 8e Carabao Cup, leur 4e consécutive, grâce à un but du Français Aymeric Laporte (82e) à Wembley et devant 8.000 spectateurs admis.

Huit jours après avoir été battu par Chelsea (1-0) en demi-finale de la Cup – synonyme d’envol du rêve de quadruplé –, Manchester City s’est bien repris face à l’équipe désormais entraîné par Ryan Mason, le jeune entraîneur (29 ans) qui a remplacé José Mourinho il y a tout juste 6 jours.

«On est très heureux de remporter notre premier titre (de la saison) et pour la quatrième fois de suite dans cette compétition, a confié Guardiola. Mais sur nos 33 derniers matchs, on en a remporté 30 et c'est incroyable dans cette période où tout le monde est à la peine et souffre.»

Ce premier titre de la saison, avant la Premier League a priori qui leur est promise, vient donc à point avant d’affronter le PSG en Ligue des champions. Des Parisiens qui seront favoris contre les Citizens. Mais aussi cette Coupe de la Ligue vient mettre du baume au cœur des supporters mancuniens tancés par l’épisode de la Superligue…