Boxe : Nordine Oubaali, triple champion du monde, demande de l’aide à Emmanuel Macron

Le boxeur français Nordine Oubaali, triple champion du monde WBC des poids coq, a lancé un appel à l’aide samedi en demandant notamment le soutien d’Emmanuel Macron.

Alors qu’il doit combattre le 29 mai prochain contre son challenger officiel, Nonito Donaire, le natif de Lens (34 ans) doit se rendre à Carson (banlieue de Los Angeles). Problème, il rencontre des problèmes de visa pour entrer aux États-Unis.

SOS. Mr Le Président @EmmanuelMacron J'ai représenté mon pays toute ma vie Mon nom est Nordine Oubaali 3x champion du monde @WBCBoxing Après + d'1 an et demi de sacrifices training je dois remettre mon titre en jeu aux Mais pb de visa et délais. J'ai besoin de votre aide pic.twitter.com/NUqdX2IvCT — oubaali (@nordineoubaali) April 24, 2021

De plus, Nordine Oubaali avait prévu un camp d’entraînement au Mexique avant de revenir en Californie. De quoi lancer un appel sur les réseaux sociaux.

«SOS. Monsieur le Président Emmanuel Macron, j’ai représenté mon pays toute ma vie, a-t-il posté samedi sur Twitter. Mon nom est Nordine Oubaali, trois fois champion du monde WBC. Après plus d’un an et demi de sacrifices, d’entraînement, je dois remettre mon titre en jeu aux États-Unis. Mais problème de visa et délais. J’ai besoin de votre aide.»

Déjà reporté plusieurs fois

Cet affrontement avec le boxeur philippin avait déjà été reporté l’an passé (16 mai 2020) à cause de la pandémie de Covid-19. Il devait aussi avoir lieu en décembre dernier mais les deux combattants ont eu des cas positifs.

Désormais, c’est entre les mains du président de la République que tout repose pour l’un des plus grands champions tricolores.