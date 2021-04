Espagne : l’arbitre siffle la fin du match et rappelle les joueurs pour une minute oubliée

Après avoir sifflé la fin du match du championnat d’Espagne, l’arbitre de FC Séville-Grenade, dimanche, a demandé aux joueurs de revenir disputer une minute de jeu qu'il avait oubliée.

Scène incroyable en Liga. Ricardo De Burgos Bengoetxea a été le protagoniste de cette fin de rencontre assez incroyable. Alors que le temps additionnel est de 4 minutes et que le score est de 2-1 en faveur de Séville, l’arbitre a sifflé la fin du match alors qu’il restait un peu plus d’une minute à disputer.

Plusieurs minutes s'écoulent et certains joueurs de Séville célèbrent la victoire et ont déjà enlevé leur maillot et leurs protèges-tibias ou ont même pour certains regagné les vestiaires.

[RESUME] #LaLiga



Le FC Séville s'impose contre Grenade et revient à une longueur du Real et du Barça !



Une rencontre marquée par un gros imbroglio en fin de match https://t.co/5ZkcAstyjQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 25, 2021

Mais après les appels des joueurs de Grenade, l’arbitre a pris la décision de faire revenir les 22 acteurs pour disputer la minute restante. Sans conséquence sur le score, qui restera de 2-1 pour Séville.

Heureusement pour De Burgos Bengoetxea, les joueurs et les entraîneurs n'ont pas tenu rigueur à l'arbitre de sa bévue. «Ca a été une situation étrange, très confuse. Mais cela arrive, nous faisons tous des erreurs», a d’ailleurs déclaré l'entraîneur de Séville Julen Lopetegui, sans jeter la pierre à l'arbitre.