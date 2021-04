FC Barcelone : Lionel Messi a acheté un appartement à plus de 7 millions d’euros à Miami

Un nouvel indice sur la future destination de Lionel Messi ? Alors que son contrat au FC Barcelone s’achève dans deux mois et que les spéculations vont bon train concernant son avenir, l’attaquant argentin aurait acheté un luxueux appartement à Miami, selon la presse espagnole.

Le bien tout confort se situerait à Sunny Isles Beach, près du centre-ville, avec une vue imprenable sur la mer. Sur une surface totale de 511 m2, d’après le site spécialisé dans l’immobilier, The Real Deal, il disposerait de quatre chambres, autant de salles de bain et une spacieuse terrasse (195m2), mais aussi six piscines, un spa, un centre de remise en forme, un studio de yoga, une salle de spectacle pour enfants ou encore une cuisine de chef.

Et le sextuple Ballon d’or aurait déboursé la somme de 7,3 millions d’euros pour l’acquérir. Mais ce n’est pas le premier investissement effectué par Lionel Messi à Miami. Il y a deux ans, il avait déjà acheté un appartement pour 4 millions d’euros.

Reste à savoir si le capitaine du Barça compte y vivre à l’année ou s’il s’agit d’un pied-à-terre. Car le n°10 catalan n’a toujours pas fait part de ses intentions sur la suite de sa carrière. En décembre dernier, il avait en tout cas ouvert la porte à un départ aux Etats-Unis. «J’ai toujours dit que je voudrais profiter de l’expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat», avait déclaré la «Pulga».

Et l’Inter Miami, propriété de David Beckham, semble la destination privilégiée. D’autant que l’ancien milieu de terrain a clairement fait part de son intérêt. «Miami est une ville qui attire tout le monde et ce genre de joueurs (Messi et Ronaldo) sont ceux que nous aspirons à faire venir ici», avait confié Beckham.

Mais avant d’aller de l’autre côté de l’Atlantique, Lionel Messi pourrait encore disputer au moins deux saisons en Europe. A Barcelone ou ailleurs. Son choix devrait bientôt être connu. Mais il aura déjà de quoi de se loger quand il décidera de franchir le pas.