Ligue 1 : Lille renverse Lyon (2-3) et reprend la tête au PSG

Lille est allé décrocher un précieux succès à Lyon (2-3), dimanche en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux Dogues de reprendre les commandes du championnat avec deux points d'avance sur le PSG à quatre journées de la fin de saison.

Et pourtant, tout le monde commençait à s’inquiéter pour le Losc. Après 35 minutes de jeu, les hommes de Christophe Galtier étaient déjà menés 2-0 au Groupama Stadium après un but d’Islam Slimani (20e) et un csc de José Fonté (35e). A ce moment-là, les Lillois se retrouvaient quatrièmes de Ligue 1. Mais c’était sans compter sur un homme : Burak Yilmaz.

Juste avant la pause, l’attaquant turc de 35 ans a d’abord réduit le score sur un magnifique coup franc en pleine puissance donnant de l’espoir à son équipe (45e+1). De l’espoir qui sera confirmé au retour des vestiaires quand, après une perte de balle de Paqueta, il servait Jonathan David qui n'a pas raté l'occasion à bout portant (60e).

Puis Burak Yilmaz donnait la victoire à son équipe en fin de partie en battant Anthony Lopes de près à la suite d'un long dégagement dévié de la tête par Yusuf Yazici devant Djamel Benlamri (85e). Un succès ô combien précieux puisqu’à quatre journées de la fin, Lille compte deux points d’avance sur le PSG.

«On sait qu'à 2-0, ce n'était pas fini même si c'était difficile, a confié Jonathan David. Marquer juste avant la mi-temps nous a donné beaucoup de confiance, on savait qu'on pouvait aller jusqu'au bout. On est très contents. On sait que notre force est collective. On a eu les occasions et on les a marquées. C'était un adversaire direct, il est un peu plus écarté. On va célébrer, puis concentration pour le prochain match. Ce sont des victoires qui nous prouvent qu'on peut aller jusqu'au bout.»

"J'ai une équipe de fous quand même"





De son côté, l’OL réalise une très mauvaise opération. Avant d'aller à Monaco dimanche prochain, les Gones sont désormais à quatre points derrière l'ASM, troisième. La qualification pour la Ligue des champions sera difficile à obtenir.