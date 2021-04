Ligue des champions féminine : Le PSG accroché par Barcelone en demi-finale aller (1-1)

Le PSG et le FC Barcelone se sont neutralisés, ce dimanche, en demi-finale aller de la Ligue des champions féminine au Camp des Loges (1-1). Tout se jouera dimanche prochain en Catalogne.

Pour espérer rallier Göteborg (Suède), théâtre de la finale le 16 mai prochain, le club de la capitale devra impérativement marquer à Barcelone. Une mission délicate mais pas impossible pour les filles d’Olivier Echaoufni, qui ont renversé l’OL, quintuple tenant du titre, au tour précédent après avoir perdu le match aller.

Mais si le Barça n’a pas le palmarès des Lyonnaises sur la scène européenne, il reste un très gros morceau. Le club catalan domine de la tête et des épaules son championnat avec 24 victoires en autant de rencontres avec pas moins de 125 buts inscrits. Et les Parisiennes ont pu le constater dans un match très accroché.

Malmenées dès le coup d’envoi, sous les yeux de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, la sélectionneuse Corinne Diacre mais aussi Leonardo ainsi que Mauricio Pochettino, elles ont concédé l’ouverture du score sur une tête de Jennifer Hermoso (13e).

Mais dans une rencontre très accrochée, elles ont su réagir très rapidement et se montrer dangereuses, notamment sur coup de pieds arrêtés. Et sur un corner, Marie-Antoinette Kakoto a remis le ballon dans l’axe à Ashley Cook, qui n’avait plus qu’à marquer à son tour de la tête dans le vide (21e).

Les Parisiennes se sont ensuite procuré plusieurs situations pour doubler la mise, mais elles ont manqué de réalisme dans le dernier geste comme Kakoto qui a trouvé le poteau juste avant la pause (42e) ou Irene Paredes (65e).

Mais elles peuvent aussi remercier Christiane Endler. Déjà héroïque face à Lyon, la gardienne a une nouvelle fois été décisive à de nombreuses reprises sur sa ligne pour empêcher Barcelone de prendre l’avantage et d’aborder en position de force le match retour.

Une grande gardienne tout comme des attaquantes efficaces, c’est tout ce qu’il faudra la semaine prochaine en Espagne pour permettre au PSG de disputer la 3e finale européenne de son histoire.