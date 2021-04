UFC : Chris Weidman se brise la jambe en plein combat (vidéo)

Le combat venait à peine de commencer. Au bout de seulement 17 secondes, Chris Weidman s’est brisé la jambe, samedi soir, à l’UFC 261, à Jacksonville (Etats-Unis), en voulant porter un coup de pied au niveau du genou de son adversaire Uriah Hall.

Avec la terrible droite de Karamu Usman, qui a mis KO Jorge Masdival, c’est l'une des images fortes de la soirée. Et elle est aussi terrifiante qu’insoutenable. L’Américain s’est brisé le tibia dès les premières secondes de son combat face au Jamaïcain, vainqueur par TKO. Allongé sur le sol, il a été sorti sur une civière et a immédiatement été transporté à l’hôpital, où il devrait subir une opération chirurgicale ce dimanche.

تحذير ⚠️يديو قد لا يناسب البعض . لحظة إصابة كريس وايدمان .. #UFC261 pic.twitter.com/1RJJJM4XNn — UFC Arab (@UFC_Arabs) April 25, 2021

Choqué dans l’octogone en voyant la grave blessure de son adversaire, Uriah Hall a tenu à avoir une pensée pour Weidman à l’issue de sa victoire. «Je n’ai que du respect pour Chris Weidman. (…) J’espère qu’il va bien. Je souhaite le meilleur à toute sa famille», a-t-il déclaré. La Légende brésilienne Anderson Silva, qui avait subi la même blessure face à Weidman en décembre 2013, lui a également apporté son soutien.

«Mes sentiments les plus profonds et les plus sincères champion. Je te souhaite un prompt rétablissement. Je te souhaite, à toi et à ta famille, lumière, amour et connaissance. Aux fans du sport, veuillez respecter le moment vécu par cet incroyable guerrier et souhaitons qu’il soit très vite rétabli et à 100%. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille Chris Weidman», a posté sur son compte Instagram la légende brésilienne.

Avec cette blessure, Chris Weidman va rester pendant de longues semaines loin des octogones. Et des doutes planent sur la suite de la carrière de l’Américain de 36 ans, lui qui n’a remporté que deux de ses huit derniers combats.