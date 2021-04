Angleterre : Thierry Henry premier intronisé au «Hall of Fame»

Thierry Henry a été désigné pour intégrer le «Hall of Fame» du football anglais ce lundi, en compagnie d’Alan Shearer.

Auteurs à eux deux de 435 buts en Premier League, les deux attaquants ont l’honneur d’être les premiers joueurs intronisés dans ce tout neuf Temple du football qui a été créé sur le modèle de ce qui se fait notamment aux Etats-Unis avec la NBA.

Le Français et l’Anglais ont remporté respectivement quatre fois et trois fois le titre de meilleur buteur du championnat. Thierry Henry, deux fois champion d'Angleterre, faisait partie des «Invincibles» d'Arsenal qui avaient fini la saison 2003-2004 sans connaître la défaite, sous les ordres d'Arsène Wenger.

Le champion du monde 1998 avec la France, dont il est encore le meilleur buteur de l'histoire, avec 51 réalisations en 123 sélections, a dépassé les 20 buts par saison lors de cinq exercices consécutifs entre 2001 et 2006.

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history





We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV — Premier League (@premierleague) April 26, 2021

«Etre choisi aux côtés d'Alan Shearer pour intégrer le Hall of Fame de la Premier League est plus que spécial, a expliqué Henry, cité dans le communiqué. Quand j'étais jeune, j'essayais juste de m'assurer que je pouvais me trouver une paire de chaussures et maintenant on parle du Hall of Fame.»

De son côté, Alan Shearer, titré avec Blackburn en 1994-1995, est le recordman absolu des buts en Premier League avec 260 réalisations en 14 saisons, avec Blackburn et Newcastle.

A noter que six autres joueurs seront choisis par un vote des supporters qui se déroule jusqu'au 2 mai, dans une liste de 23 noms qui sera dévoilée plus tard dans la journée, et rejoindront Shearer et Henry dans le Hall of Fame.