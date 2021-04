Equipe de France : le retour en force d’Antoine Griezmann en pleine forme

Antoine Griezmann, auteur d’un doublé dimanche lors de la victoire du Barça à Villarreal (1-2), est dans une forme olympique. Une excellente nouvelle à un peu plus d’un mois de l’Euro avec l’équipe de France.

Encore inespéré en janvier, le FC Barcelone, qui vient de remporter la Coupe du Roi, est revenu à hauteur du Real Madrid, deuxième de Liga, à deux points de l’Atlético Madrid. Mais surtout, les hommes de Ronald Koeman peuvent même les dépasser en cas de victoire à domicile jeudi contre Grenade en match en retard. Et les Catalans peuvent remercier leur attaquant français qui a véritablement le vent en poupes.

Désormais bien intégré dans cette équipe, Antoine Griezmann (6 buts sur les 7 derniers matchs) a sorti ses coéquipiers d'une rencontre qui tournait au traquenard face aux demi-finalistes de Ligue Europa. Deux minutes après le but de l’équipe entraînée par Unaï Emery (ex-PSG), le champion du monde a égalisé d’une petite louche avant de donner l’avantage définitif aux siens quelques minutes plus tard. De quoi recevoir les louanges de son technicien.

«Le premier but de Griezmann était la clé. Un but génial et fantastique d'Antoine. Il a donné beaucoup de confiance à l'équipe pour contrôler et jouer et a empêché Villarreal de prendre le contrôle du match, a expliqué Koeman. J’ai toujours été ravi de lui, de son travail. Il améliore sa finition et il a joué un rôle majeur. Cela nous donnera confiance, lui et nous. Nous avons besoin de joueurs comme lui.»

Une très bonne nouvelle pour l’équipe de France à quelques semaines de l’Euro 2020, décalé à l’été 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Didier Deschamps sera heureux de savoir que son attaquant est en pleine forme et arrivera avec le plein de confiance pour tenter de décrocher le titre continental.