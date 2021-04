Ligue des champions : Le onze de départ probable du PSG face à Manchester City

C’est rare cette saison pour être signalé. Mauricio Pochettino pourra compter sur un effectif pratiquement au complet pour affronter, ce mercredi, Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions. Au meilleur des moments.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, au début du mois de janvier, l’entraîneur argentin a régulièrement été contraint de composer avec les blessures, les cas positifs au Covid-19 ou encore les suspensions. Mais pour la venue du club anglais au Parc des Princes, il devrait avoir l’embarras du choix pour former son onze de départ. S’il a quelque peu fait tourner en Coupe de France face à Angers (5-0) et en Ligue 1 à Metz (1-3), il devrait aligner ce qui s’apparente à une équipe-type.

Avec pour commencer Keylor Navas dans la cage. Ménagé après le quart de finale retour contre le Bayern Munich, le portier sud-américain, qui a effectué son retour en Lorraine, est en mesure de tenir sa place. Tout comme Marquinhos. Touché à Munich, le capitaine parisien a repris l'entraînement collectif en fin de semaine dernière et est attendu pour retrouver l’axe de la défense parisienne au côté de Presnel Kimpembe. Alessandro Florenzi et Abdou Diallo, qui a donné satisfaction depuis son repositionnement à gauche, occuperont les côtés.

Leandro Paredes et Idrissa Gueye, revenu à un excellent niveau ces dernières semaines, sont pressentis pour être associés dans l’entrejeu. Comme à Metz, Marco Verratti devrait évoluer un cran plus haut, entouré d'Angel Di Maria et Neymar. Kylian Mbappé occupera, lui, la pointe de l’attaque.

La participation de l’attaquant tricolore, victime d’une béquille samedi, n’est pas remise en cause. Et c’est tant mieux pour le PSG, qui va pouvoir profiter de la grande forme du champion du monde. Le n°7 parisien reste sur sept réalisations, dont trois doublés, lors des cinq derniers matchs de Ligue 1 et a inscrit déjà six buts dans la phase finale de la Ligue des champions avec un triplé à Barcelone et un doublé sur la pelouse du Bayern. A lui d’en faire autant contre City pour placer Paris sur la route d’Istanbul, théâtre de la finale.

Le onze de départ probable du PSG

Navas



Florenzi-Marquinhos-Kimpembe-Diallo



Paredes-Gueye



Di Maria-Verratti-Neymar



Mbappé