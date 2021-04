NBA : Devin Cannady victime d’une fracture ouverte de la cheville en plein match

Terrible blessure pour Devin Cannady. Alors que le Magic d'Orlando affrontait, dimanche soir, Indiana, le jeune joueur américain a été victime d’une fracture ouverte de la cheville droite et a dû être évacué sur une civière.

La scène fait froid dans le dos. A la fin du premier quart temps, Cannady, qui venait d'entrer en jeu, a tenté de contrer Edmond Summer, mais il est mal retombé sur sa cheville. Etendu sur le parquet, il a immédiatement crié sa douleur. Les joueurs à ses côtés ont également été choqués par la situation.

Devin Cannady took a horrible fall and suffered a severe injury to his right ankle. Had to be removed on a stretcher.





Prayers to him pic.twitter.com/JiF4QMNuwE

— BasketBall Central (@BBallCentral__) April 26, 2021