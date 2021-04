PSG : Keylor Navas prolonge d’un an

En attendant Neymar et Kylian Mbappé, le PSG a prolongé, ce lundi, d’un an le contrat de Keylor Navas. Âgé de 34 ans, le gardien costaricien est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024.

Keylor Navas est arrivé à Paris en septembre 2019 en provenance du Real Madrid pour seulement 13 millions d'euros. Et en deux saisons dans la capitale, il s’est rapidement imposé dans la cage parisienne grâce à ses nombreux arrêts décisifs, en Ligue des championns comme en championnat, et a séduit les supporters parisiens, qui voient en lui l’un des meilleurs portiers de l’histoire du club.

En 72 matchs sous le maillot du PSG, Navas, qui est également un homme fort du vestiaire du vice-champion d'Europe, a préservé sa cage inviolée à 34 reprises. «Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas, s’est félicité le président Nasser Al-Khelaïfi. C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir.»

A commencer en Ligue des champions, alors que le PSG s’apprête à recevoir, ce mercredi, Manchester City en demi-finale aller, mais aussi en Ligue 1, où les Parisiens comptent un point de retard sur Lille dans la course au titre, ainsi qu’en Coupe de France, avec une demi-finale à Montpellier. Et avec un Keylor Navas à son meilleur niveau, le PSG peut croire à un triplé historique.

Avant Navas, Juan Bernat avait déjà prolongé son contrat jusqu’en 2025, tout comme Angel Di Maria jusqu’en 2022 avec une année supplémentaire. Reste désormais celles de Neymar et Kylian Mbappé, tous deux sous contrat jusqu’en 2022. Si la prolongation du Brésilien semble en bonne voie, celle de l’attaquant français est plus incertaine et les négociations traînent en longueur.