PSG : Kylian Mbappé aurait déjà choisi sa maison à Madrid

Kylian Mbappé futur voisin de Karim Benzema ? Alors que son avenir est toujours incertain au PSG, où il ne lui reste plus qu’un an de contrat, l’attaquant français, qui aurait repoussé plusieurs offres de prolongation, privilégierait un départ cet été au Real Madrid et il aurait même déjà choisi sa maison dans la capitale espagnole, selon la presse madrilène.

Pour faire son choix, le champion du monde tricolore aurait demandé des conseils à ses coéquipiers Keylor Navas et Angel Di Maria, qui ont tous deux vécus à Madrid. Et il aurait opté pour La Moraleja, un quartier huppé d’Alcobendas situé au nord de la ville. Un secteur très prisé par les Merengue puisque Karim Benzema et Luka Modric vivement notamment dans ce quartier.

Reste aux dirigeants du champion d’Espagne en titre à trouver les fonds nécessaires pour boucler le transfert du prodige de Bondy estimé entre 150 et 200 millions d’euros et assumer son important salaire (environ 35 millions d’euros annuels). Mais ils sembleraient pouvoir compter sur le soutien de plusieurs banques et seraient confiants quant à l’issue finale. Ils envisageraient même de boucler le dossier avant le début de l’Euro.

Kylian Mbappé pourrait être rejoint par David Alaba. En fin de contrat avec le Bayern Munich, le défenseur a déjà annoncé son départ et son arrivée au Real Madrid devrait être annoncée au plus tard dès la fin de la saison. Et comme le n°7 parisien, il aurait été lui aussi séduit par La Moraleja.