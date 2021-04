Transferts : Milik dans le viseur du PSG ?

Arkadiusz Milik s’est refait une santé à Marseille. Mis de côté à Naples, l’attaquant polonais, débarqué cet hiver à l’OM, est parvenu à se relancer dans la cité phocéenne, notamment depuis l’arrivée sur le banc olympien de Jorge Sampaoli. De quoi susciter les convoitises de plusieurs clubs, dont le PSG selon Tuttosport.

Milik ne pourrait donc faire que passer à l’OM. Si l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a été prêté avec option d’achat à la formation olympienne, actuellement 6e de Ligue 1, il aurait un accord pour être revendu cet été si un club propose au moins 12 millions d’euros pour s’attacher ses services. Et les prétendants ne manquent pas au regard de ses dernières performances.

Malgré un contexte particulier, avec le départ d’André Villas-Boas puis l’intérim de Nacer Larguet avant la nomination de Sampaoli, et une blessure en février, l’international polonais, qui n’avait pas joué la moindre minute durant la première partie de saison, a déjà inscrit six buts en 12 rencontres sous le maillot marseillais. Une efficacité venue prouver qu’il n’avait rien perdu de son sens du but.

Et alors qu’il a encore quatre journées avant la fin de la saison pour se mettre en valeur, ses prestations ont ravivé l’intérêt d’anciens prétendants comme l’Atlético de Madrid ou la Juventus Turin, mais aussi attiré l’attention de nouveaux clubs comme le PSG.

En cas de départ de Mauro Icardi, annoncé de retour en Italie, et avec la fin du prêt de Moïse Kean, qui n’est pas certain de rester à Paris, le club de la capitale songerait à Arkadiusz Milik pour renforcer son attaque.

L’attaquant pourrait prêter une attention toute particulière à l’intérêt parisien, comme aux autres courtisans, lui qui a récemment déclaré vouloir «jouer dans les meilleurs clubs du monde».