Euro 2022 : la France s'impose en Grèce (31-40) et se rapproche de la qualification

L'équipe de France est allée s'imposer en Grèce (31-40), mardi, et a fait un grand pas vers la qualification pour l'Euro 2022 de handball.

Avec désormais 7 points (3 victoires, 1 nul et 1 défaite), les Bleus de Guillaume Gille, qui recevront les Grecs dimanche à Créteil lors du match retour, comptent trois points de plus que leurs victimes du jour (4 pts) et deux de moins que la Serbie (9 pts). Pour rappel, la Belgique a été contrainte au forfait en raison de la crise sanitaire et de la pandémie de Covid-19.

Si défensivement, ils ne se sont pas appliqués avec tout de même 31 buts encaissés, les coéquipiers de Michaël Guigou, qui a franchi la barre des 1.000 buts en sélection, se sont montrés impeccables offensivement en atteignant la barre des 40 buts.

Pour se qualifier pour l’Euro 2022 qui se disputera en janvier prochain, les Bleus doivent finir à l'un des deux premières places. Ils pourraient même être qualifiés mathématiquement en cas de défaite de la Grèce contre la Serbie jeudi. Si la Serbie ne s’imposait pas, l’équipe de France devra prendre au moins un point contre la Grèce à Créteil dimanche (17h00) pour valider son billet.