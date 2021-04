Ligue des champions : Pourquoi le PSG va éliminer Manchester City

Le PSG rêve d’une nouvelle finale de Ligue des champions. Mais pour espérer rallier Istanbul, le 29 mai prochain, le club de la capitale va devoir écarter Manchester City, qui se déplace, ce mercredi, au Parc des Princes pour la demi-finale aller. Et les hommes de Mauricio Pochettino ont des raisons (totalement subjectives) d’y croire.

Manchester City reste sur deux éliminations contre des clubs français

La formation entraînée par Pep Guardiola ne garde pas de bons souvenirs des clubs français. Si elle a remporté ses deux rencontres en phase de poules contre l’OM, elle reste sur deux éliminations contre Monaco et Lyon. En 2017, les Citizens avaient été sorti dès les 8es de finales par le club de la principauté. S’ils s’étaient imposés au match aller à domicile (5-3), ils avaient été renversés au retour au stade Louis II (3-1). Ils ont subi le même sort l’été dernier lors du Final 8 organisé à Lisbonne. Les coéquipiers de Kevin de Bruyne avaient été surpris par l’Olympique Lyonnais et un doublé de Moussa Dembélé en fin de match dans la capitale portugaise (3-1). Jamais deux sans trois ?

Manchester City n’a jamais dépassé les demi-finales

De toute son histoire, le club du nord de l’Angleterre n’a jamais dépassé les demi-finales en Ligue des champions. Avant de retrouver le PSG, les Citizens n’ont d’ailleurs atteint ce stade de la compétition qu'à une seule reprise. C’était en 2016 face au Real Madrid. Après avoir été accrochés à l’Etihad Stadium à l’aller (0-0), ils s’étaient inclinés au match retour dans l’antre des Merengue (1-0).

Le PSG a une revanche à prendre

Paris n’a pas oublié son élimination en 2016. A l’aller, malgré des buts de Zlatan Ibrahimovic, qui a également manqué un penalty, et d’Adrien Rabiot, le club parisien a été accrochés par la formation anglaise au Parc des Princes (2-2). Lors du match retour la semaine suivante, Laurent Blanc avait tenté un pari tactique avec un 3-5-2 inédit qui continue de beaucoup faire parler aujourd’hui. Car ce pari a été manqué avec la défaite synonyme d’élimination des champions de France après un but de Kevin de Bruyne à un quart de la fin de la rencontre (1-0).

Mauricio Pochettino a déjà éliminé Manchester City…

Ce n’est pas la première fois que Mauricio Pochettino croise la route de Manchester City et Pep Guardiola en Ligue des champions. Si l’ancien entraîneur de Tottenham a un bilan négatif face aux Citizens avec le coach catalan à leur tête (1 victoire, 2 nuls, 4 défaites), il a réussi l’exploit de sortir City dans un quart de finale 100% anglais en 2019. Après une victoire à domicile à l’aller (1-0), avec notamment à un penalty arrêté par Hugo Lloris, les Spurs se sont inclinés au match retour au terme d’un scénario complétement fou (4-3), mais ils ont arraché leur qualification grâce aux buts marqués à l’extérieur. Une prouesse que le technicien parisien espère répéter.

… Kylian Mbappé et Neymar aussi

Le champion du monde tricolore a lui aussi déjà sorti City avec Monaco (voir plus haut). Et il avait grandement contribué à cette élimination. Pour sa première sa titularisation dans la compétition en février 2017, le prodige de Bondy avait éclaté à la face de l’Europe avec sa prestation et son but juste avant la pause. Et si les Monégasques s’étaient inclinés en Angleterre (3-5), Kylian Mbappé avait montré la voie à suivre au retour en ouvrant le score dans la principauté en début de match avant que Fabinho et Timoué Bakayoko ne permettent à l’ASM de décrocher sa qualification pour les quarts de finale malgré la réduction du score de Leroy Sané (3-1). Lorsqu’il évoluait à Barcelone, Neymar a également éliminé les Citizens deux saisons de suite en 8e de finale sans toutefois parvenir à marquer (2014, 2015). Aux deux stars parisiennes désormais d’en faire autant avec le PSG.