Monaco-Kazan, finale de l’Eurocoupe : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Leader du championnat de Jeep Elite et assuré de participer à l’Euroligue la saison prochaine, Monaco reçoit le club russe de Kazan pour le match 1 de la finale de l’Eurocoupe. Une rencontre à suivre en direct à partir de 18h30 sur RMC Sport 2.

Il s’agit de la deuxième finale de l’histoire du club de la Principauté, passé de la D3 à l’élite du basket européen en l’espace de sept ans. En 2018, la «Roca Team» avait été battue par l’AEK Athènes en finale de la Ligue des champions (3e niveau derrière l'Euroligue et l’Eurocoupe).

Les Monégasques ne partiront pas favoris de cette finale (dont le match 2 est programmé vendredi en Russie avant un éventuel match 3 dimanche) face à l’Unics Kazan, qui comptent dans ses rangs plusieurs joueurs passés par la NBA dont Isaiah Canaan (Houston, Philadelphie, Chicago Phoenix). «Forcément, on est le petit poucet de la finale» , a confié souligne l’entraîneur de Monaco, Zvezdan Mitrovic.

Mais Monaco, tombeur du club espagnol de Gran Canaria, sans passer par un match 3 décisif grâce à un succès à domicile (82-76) et une victoire arrachée aux Canaries (76-74), a de sérieux arguments à faire valoir lors de cette 20e finale européenne d’un club français de basket.

Et les coéquipiers de Rob Gray ont parfaitement préparé ce rendez-vous avec quatre succès en championnat depuis leur qualification, notamment contre Boulogne-Levallois et à Strasbourg, leur permettant de consolider leur première place au classement. Et surtout de partir gonflé à bloc à la conquête de leur premier titre européen.