PSG : l’arrivée de Cristiano Ronaldo relancée ?

Cristiano Ronaldo traverse une période compliquée en Italie. De plus en plus contestée à la Juventus Turin, la star portugaise réfléchirait même sérieusement à un départ et étudierait une arrivée au PSG cet été, selon la presse italienne.

Trois ans après son arrivée de l’autre côté des Alpes et à une saison de la fin de son contrat avec la Vieille Dame, le quintuple Ballon d’Or aurait des envies d’ailleurs. En cause, les résultats de la Juventus éliminée dès les 8es de finale de la Ligue des champions par Porto et seulement 4e de Serie A à treize points de l’Inter Milan actuellement en tête.

Cette situation, ajoutée au récentes critiques à son égard, ne serait pas sans agacer l’ancien madrilène, qui verrait son avenir loin de Turin. Et les dirigeants bianconeri, désireux de se délester de son important salaire en ces temps de crise (31 millions d’euros par an), ne seraient pas contre un départ. Bien au contraire.

Si un retour au Real avait un temps été envisagé, il a peu de chances de se concrétiser. Tout comme un come-back du côté de Manchester United, en pleine zone de turbulences après le fiasco de la Superligue. Reste le PSG, rare club susceptible de s’attacher ses services. Et le Portugais ne serait pas insensible au vice-champion d’Europe en titre. Il serait en effet séduit par la capacité du club parisien à remporter la Ligue des champions et à lui offrir un temps de jeu suffisant.

Les dirigeants parisiens, qui avaient déjà fait part de leur intérêt pour «CR7» par la voix de Leonardo, conserveraient très précieusement son dossier sous le coude. Et alors que la prolongation de Kylian Mbappé traîne en longueur et qu’un départ cet été n’est pas à exclure, et que Lionel Messi semble se diriger vers une prolongation avec le FC Barcelone, Paris pourrait décider de frapper un grand coup avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo.