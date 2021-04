Real Madrid-Chelsea (1-1) : tout se jouera à Londres

Le Real Madrid et Chelsea se sont quittés sur un match nul (1-1), mardi soir en Espagne, lors des demi-finales aller de la Ligue des champions.

Les expérimentés madrilènes, privés de Sergio Ramos et Lucas Vazquez notamment, ont été surpris par la fougue bleue à domicile. Dans un match fermé, et encore plus en seconde période, ce sont d’ailleurs les hommes de Thomas Tuchel qui ont ouvert le score grâce à un très bon Christian Pulisic (14e). Le milieu de Chelsea devenant ainsi le premier américain a marqué en demi-finales de C1.

Sauf que si Pulisic est entré dans l’histoire de son pays, en face, il y a un joueur qui est déjà dans la légende la Ligue des champions et a décidé de le confirmer un peu plus : Karim Benzema. L’attaquant tricolore a une nouvelle fois sauvé les siens en égalisant à la 29e minute. Et quelle égalisation, un contrôle de la tête avant de reprendre acrobatiquement le ballon.

Une réalisation synonyme de maintien de suspense avant le match retour à Londres mercredi 5 mai mais surtout de 71e but dans la prestigieuse compétition européenne. Karim Benzema est devenu le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions. «KB9» égale Raul, son illustre prédécesseur en attaque au Real Madrid, et n’est plus devancé au classement que par Robert Lewandowski (73), Lionel Messi (120) et Cristiano Ronaldo (134).

S’il souhaite arracher une nouvelle finale, l’ancien lyonnais devra réitérer à Stamford Bridge dans un match qui s’annonce d’ores et déjà très tactique. Nul doute que Tuchel fera tout pour faire tomber le Real de Zidane - l'Allemand n'a jamais perdu contre le Français (1 victoire, 4 nuls) - pour s’offrir une nouvelle finale après celle perdue la saison dernière avec le PSG contre le Bayern Munich. Il y est presque avec ce nul décroché à Madrid.