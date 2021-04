Real Madrid-Chelsea : l'expérience madrilène contre la confiance londonienne

Le Real Madrid affronte Chelsea mardi avec l’objectif de prendre un avantage lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions tout en s’appuyant sur son expérience dans la compétition.

Les habitués contre les novices. Si les deux formations ont déjà remporté toutes les deux la C1 (13 fois pour les Madrilènes, une fois pour les Blues), ce sont bien les Merengue qui auront l’expérience de ce stade de la compétition contre la formation de Thomas Tuchel.

Avec Karim Benzema, Raphaël Varane ou encore Toni Kroos et Luka Modric, Zinédine Zidane, qui devra toutefois faire sans Sergio Ramos, Federico Valverde et Lucas Vazquez pour ce match aller, peut compter sur ses guerriers contre les jeunes loups londoniens.

Mais qui dit «jeunes», ne veut pas dire «sans talent». Au contraire, et le Real Madrid le sait après avoir notamment été éliminé par l’Ajax Amsterdam et ses pépites dont Hakim Ziyech en 2019. L’international marocain sera d’ailleurs présent puisqu’il a rejoint l’été dernier Chelsea.

La saison de Chelsea ?

«Chelsea a fait ce qu'il fallait en Champions League et mérite sa place en demi-finale, comme le Real Madrid, a confié Zidane. Ce sera un match difficile, différent, et Chelsea possède une grande expérience à ce niveau. Il reste un mois de compétitions et nous allons nous battre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Nous aurons des difficultés, mais comme toutes les autres équipes. Ce qui nous motive est d'entrer sur le terrain et de tout donner.»

C’est également l’état d’esprit des Blues. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel (viré du PSG en décembre) à la place de Frank Lampard en janvier dernier, Chelsea est métamorphosée. Finaliste de la Cup, les Londoniens menés par Thiago Silva et Ngolo Kanté sont en passe de finir dans le Top 4 de Premier League. Inimaginable en janvier. Et cette fois, ils ont la possibilité d’atteindre la finale de la Ligue des champions.

«Être nous même, c'est la stratégie, a confié Tuchel, finaliste l’an dernier avec Paris. Plus on avance dans la compétition, plus on doit se reposer sur nous-même, sur nos forces, faire ce qu'on sait faire. On a démontré que ça marche. J'espère qu'on ne cogitera pas, qu'on en fera pas trop. Le défi est d'être la meilleure version de nous-mêmes pour 90/05 minutes demain.»