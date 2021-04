UFC : Chris Weidman dévoile des images de sa terrible blessure à la jambe avant et après opération

Victime d’une horrible blessure au tibia-péroné dimanche lors de l’UFC 261, Chris Weidman a posté des images de radio avant et après son opération.

C’est une image qui a fait le tour du monde et qui en a choqué plus d’un. Le combattant américain de MMA s’est brisé la jambe après 17 secondes de combat contre Uriah Hall après avoir lui-même frappé son adversaire. Une blessure incroyable qui a glacé toute l’enceinte de Jacksonville (Floride).

En larmes, Chris Weidman (36 ans), considéré comme l’un des meilleurs combattants de l’UFC (14 victoires, 5 défaites en carrière et champion des poids moyens en 2015), avait quitté l’octogone transporté sur un civière.

Ce mardi, «The All American» a partagé des images des radios avant et après son opération. Sur la première, on aperçoit la cassure de son tibia-péroné et sur les autres, l’installation des vices pour «réparer» cette blessure.

