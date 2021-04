Vidéo : un énorme alligator vient perturber l’entraînement de Toronto

Actuellement en Floride, le club de Toronto a eu la visite d’un invité surprise. Pendant une séance d’entraînement, un énorme alligator a fait irruption sur la pelouse, impressionnant les joueurs de la formation canadienne.

En raison des restrictions de voyages liées à la pandémie, Toronto est basé du côté d’Orlando, où les hommes de Chris Armas affronteront la formation mexicaine de Cruz Azul en quart de finale aller de la Ligue des champions CONCACAF. Et ils ont été perturbés dans la préparation de cette rencontre par la présence du reptile sur l’un des terrains d’entraînement.

Plusieurs d’entre eux n’avaient encore jamais vu d’alligators, très nombreux dans le sud des Etats-Unis, et ont été impressionnés par sa taille. «Il était vraiment énorme», a lancé l’entraîneur de Toronto, qui faisait partie des plus craintifs.

Guy didn't get the memo about closed training





Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di

— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021