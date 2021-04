Floyd Mayweather-Logan Paul : la nouvelle date du combat officialisée

Floyd Mayweather et Logan Paul vont bien s’affronter dans un combat de boxe exhibition qui aura lieu le 6 juin, ont-ils annoncé tous les deux mardi.

La star de la boxe, retraitée des rings de boxe professionnels depuis 2017, va donc bel et bien se retrouver face au youtubeur à Miami (Floride) dans un peu plus d’un mois. «Logan Paul et moi allons nous battre au Hard Rock Stadium. Mayweather Promotions, Fanmio et Showtime vont s'associer pour vous offrir un événement épique», a écrit «Money» sur Instagram.

«C'est enfin officiel... je vais combattre Floyd Mayweather le dimanche 6 juin», avait au même moment tweeté Logan Paul.

Cet évènement devait initialement avoir lieu le 20 février, mais avait été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. La décrue des cas positifs aux États-Unis, résultat de l'efficace campagne de vaccination, devrait permettre la présence de spectateurs dans ce stade - propriété de l'équipe de football américain (NFL) des Dolphins - qui peut en accueillir environ 65.000 dans sa configuration maximale.

Avec 50 victoires en carrière, Floyd Mayweather avait disputé son dernier combat pro contre Conor McGregor, star de l’UFC puis ensuite il avait battu le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa en 2018 en exhibition.

Agé de 44 ans, l’Américain, champion du monde dans cinq catégories différentes, espère évidemment engranger une grosse somme d’argent notamment grâce au pay-per-view.

De son côté, Logan Paul, frère de Jake (qui fait également parler beaucoup de lui), ne compte lui qu'un seul combat professionnel, perdu sur décision partagée face au youtubeur KSI en novembre 2019.

