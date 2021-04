Foot : Bastia de retour en Ligue 2 avec Quevilly-Rouen

Le Sporting Club de Bastia est de retour. Contraint de déposer le bilan et rétrogradé en 5e division en 2017, le club corse a été promu, ce mercredi, en Ligue 2. Grâce à la victoire de Villefranche Beaujolais à Orléans en match en retard de la 31e journée (1-3), les Bastiais sont assurés de terminer à l’une des deux premières places du National, tout comme Quevilly-Rouen.

A trois journées de la fin de la saison, Bastia et Quevilly comptent 57 points en tête du classement et ne peuvent plus être rejoints par Villefranche, 3e avec 11 points de retard sur le duo de tête. Au pied du podium, Orléans bataillera avec Villefranche pour la troisième place, donnant accès à un barrage contre le 18e de Ligue 2.

«Nous sommes de retour, nous sommes en Ligue 2, s’est félicité Bastia dans un message poste en langue corse sur son compte Twitter. Quatre ans après la catastrophe sportive, économique et sociale, on retrouve le monde professionnel !»

Emu straziatu... emu suffertu... MA L’EMU FATTU !





4 anni dopu à a catastrofa spurtiva, ecunumica è suciale, ritruvemu u mondu prufessiunale !





SIMU DI RITORNU, SIMU IN LEGA 2 ! #ÙnHèSpentaAFiamma pic.twitter.com/yHV8gnFkcQ — SC Bastia (@SCBastia) April 28, 2021

Confronté à d’importants problèmes financiers et en cessation de paiements en août 2017, le Sporting, qui affichait une dette de 21 millions d’euros, avait été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bastia en septembre 2017.

Relégué sportivement en cinquième division, le club avait été repris par deux entrepreneurs bastiais, Claude Ferrandi et Pierre-Noël Luiggi, et est parvenu à remonter la pente avec des promotions successives jusqu’à retrouver la Ligue 2 la saison prochaine. Avant la Ligue 1 ?