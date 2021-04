PSG : le message fort de Neymar avant le match retour contre Manchester City

Neymar a déjà lancé les hostilités. Déçu et affecté par la défaite du PSG (1-2), le Brésilien a rapidement relevé la tête et publié un message mobilisateur avant la demi-finale retour de la Ligue des champions, mardi, sur la pelouse du Manchester City.

«Nous avons perdu la bataille mais la guerre continue», a posté sur les réseaux sociaux le n°10 parisien déjà prêt à en découdre dans le Nord de l’Angleterre. Et s’il faudra un exploit pour renverser le leader de la Premier League, «Ney» estime que le club de la capitale a les armes pour inverser la situation et se qualifier pour une nouvelle finale.

Perdemos a batalha mas a guerra continua. Eu acredito na minha equipe, acredito que podemos ser melhores do que fomos. ALLEZ PARIS 1% de chance 99% de fé pic.twitter.com/erQHQQb021 — Neymar Jr (@neymarjr) April 28, 2021

«Je crois en mon équipe, je crois que nous pouvons être meilleurs que nous l’étions. Allez Paris. 1% de chance 99% de foi», a-t-il ajouté dans un message, qui ressemble à celui qu’il avait publié avant la remontada en 2017, alors qu’il jouait encore à Barcelone.

«Si nous avons 1% de chance, nous aurons 99% de foi», avait-il écrit après la cinglante défaite des Catalans en 8e de finale aller au Parc des Princes (4-0). Et au retour au Camp Nou, il avait été le principal artisan de la remontée historique du Barça avec notamment un doublé en fin de match (6-1). Bis repetita à l’Etihad Stadium ?

Alors qu’il n’a pas pesé et a été très discret sur la pelouse du Parc, le PSG aura besoin d’un grand Neymar, qui n’a plus marqué lors d’un match à élimination directe en Ligue des champions depuis six rencontres, pour s’imposer en inscrivant au moins deux buts et espérer aller à Istanbul, théâtre de la finale, le 29 mai.