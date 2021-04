UFC : un demi-milliard d’euros pour Conor McGregor grâce à son whisky

Conor McGregor est parvenu à vendre sa marque de whisky pour près de 500 millions d’euros.

Il y a Conor le combattant et Conor l’entrepreneur. En ce moment, le plus fort des deux, c’est le deuxième. Battu en janvier pour son retour à la compétition dans les octogones de l’UFC par Dustin Poirier – qu’il affrontera de nouveau en juillet, la star du MMA a réalisé un très joli coup en revendant la majorité des parts de sa marque de whisky Proper Twelve pour 600 millions de dollars (495 millions d’euros).

Associé à son manager Audie Attar et à l’entrepreneur Ken Austin, Conor McGregor l’a en effet revendu au groupe Proximo Spirits, déjà détenteur 49% de la marque, précise Shanken News Daily. «The Notorious» reste toutefois actionnaire minoritaire et a conservé quelques parts.

Wow!! In just under 3 years, we went from a dream to the biggest Irish Whiskey in the world!



A HUGE step for Proper No. Twelve today as we now forge ahead... https://t.co/TZCI18YdZ2 pic.twitter.com/7PbMQv7QXN

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 27, 2021