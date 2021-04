Grand Prix du Portugal de F1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Un nouveau duel en perspective ? Lewis Hamilton et Max Verstappen vont se retrouver, ce week-end, pour le 3e Grand Prix de la saison au Portugal, qui sera à suivre en direct, dimanche, sur Canal+ à partir de 16h.

Présentés comme les deux candidats au titre, le Britannique et le Néerlandais ont remporté une course chacun. Hamilton s’est imposé dès l’entame de la saison à Bahreïn avant que Verstappen ne réplique, il y a quinze jours, à Imola au terme d’un Grand Prix mouvementé. Victime d’une rare sortie de piste, le pilote Mercedes avait effectué une remontée, grâce notamment à l’intervention de la voiture de sécurité, pour terminer derrière son rival et conserver la tête du championnat du monde avec un petit point d’avance.

Et sur le tracé de Portimao, Hamilton va tenter de reproduire le même scénario que l’an dernier lorsqu’il avait survolé le week-end avec la pole position, le meilleur tour en course et la victoire, devenant par la même occasion l’unique détenteur du record de victoires en F1 devant Michael Schumacher. Mais depuis l’écart s’est réduit avec la Red Bull de Verstappen, déterminé à mener la vie dure à Sir Lewis Hamilton. «Nous commençons solidement la saison, mieux que jamais depuis que je suis arrivé dans l’équipe (en 2016). (…) La bagarre pour le titre mondial sera exaltante», se réjouit le Néerlandais.

Un sentiment partagé par Hamilton. «Ca va être serré toute l’année, on va encore avoir beaucoup de batailles avec Max». A commencer par le Portugal, où d’autres écuries pourraient également se mêler à la lutte. «Nous nous attendons à une nouvelle bagarre serrée avec Red Bull, et McLaren et Ferrari pourraient aussi s’en mêler», avance le patron de Mercedes Toto Wolff. De quoi promettre un nouveau Grand Prix passionnant dans un début de saison enthousiasmant.

Le programme du Grand Prix du Portugal

Vendredi 30 avril

12h30 : Essais libres 1 sur Canal+ Sport



16h : Essais libres 2 sur Canal+ Sport

Samedi 1er mai

13h : Essais libres 3 sur Canal+



16h : Qualifications sur Canal+ Sport

Dimanche 2 mai

16h : Départ du Grand Prix sur Canal+