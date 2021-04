Monaco remporte l'Eurocoupe face à Kazan

Monaco a remporté l'Eurocoupe de basket, le deuxième échelon européen derrière l'Euroligue, grâce à sa victoire vendredi soir sur le parquet du club russe de Kazan 86 à 83, remportant la finale deux victoires à zéro.

Le club monégasque a signé une entrée fracassante dans la cour des grands clubs du basket français en remportant l'Eurocoupe, la petite soeur de l'Euroligue, compétition reine du basket européen où les joueurs de la Principauté évolueront l'an prochain. En finale de l'Eurocoupe, Monaco a dominé l'équipe russe et son armada de joueurs américains tels que Isaiah Canaan ou Jordan Theodore, pour remporter le match retour sur les rives de la Volga 86 à 83, après un succès en Principauté 89 à 87. Deux victoires à zéro, voilà Monaco qui rejoint par la très grande porte le panthéon du basket français, succédant au CSP Limoges, dernier vainqueur de la deuxième Coupe d'Europe en 1988.

MONACO EST CHAMPION D’EUROPE



Grâce à sa victoire 86-83 @unicsbasket, la #RocaTeam remporte l’@EuroCup Bravo aux Roca Boys pour ces moments magiques pic.twitter.com/ml6yElxX63 — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) April 30, 2021

A l'époque, la compétition s'appelait encore Coupe Saporta et les Limougeauds avaient battu Badalone sur une manche sèche 96 à 89. En prenant en compte toutes les compétitions européennes, y compris celles du 4e niveau créées dans les années 2000, seulement quatre clubs français avaient jusqu'ici remporté le titre: Limoges à cinq reprises dont l'Euroligue en 1993, Pau-Orthez, Nancy et Nanterre. Monaco élargit donc ce cercle très fermé.

Les larmes de Mathias Lessort sur le parquet russe, puis le filet des deux paniers qu'il est allé découper après la cérémonie protocolaire, symbolisent l'importance de ce sacre pour le basket tricolore, dont le dernier succès en Coupes d'Europe remontait à 2017 (C4). Rob Gray avait été le héros de la demi-finale contre le club espagnol de Gran Canaria, en inscrivant le panier de la victoire au buzzer, à Las Palmas, synonyme de qualification.

En finale, l'Américain a de nouveau marqué de son empreinte la rencontre en inscrivant 25 points. Logiquement, c'est lui qui a reçu le titre de MVP de la rencontre. «Je suis aux anges. Je n'ai qu'une envie, c'est de revenir à Monaco et de célébrer cette victoire avec mes coéquipiers et les supporters», a-t-il souligné après la finale. Et Marcos Knight lui aussi a été magistral avec 14 points et 12 rebonds, un double-double qui le place dans le coeur des supporters monégasques.