Angleterre : Manchester United-Liverpool reporté après un envahissement des supporters

Le choc entre Manchester United et Liverpool a été reporté ce dimanche en raison d’un envahissement d’Old Trafford en début d’après-midi par ses supporters.

City attendra. Alors qu’ils auraient pu être sacrés ce dimanche en cas de victoire de Liverpool contre les Red Devils, les adversaires du PSG en demi-finale de Ligue des champions devront donc patienter une semaine de plus.

La raison ? L’envahissement du stade de Manchester United en début d'après-midi par des supporters protestant contre les propriétaires américains du club.

