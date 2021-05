Ligue des champions féminine : Battu à Barcelone (2-1), le PSG privé de finale

Il n'y aura pas de 3e finale européenne pour le PSG. Accroché à l'aller (1-1), le club de la capitale a été battu, ce dimanche, en demi-finale retour de la Ligue des champions féminine par le FC Barcelone (2-1).

Au coup de sifflet final, la déception était grande dans les rangs des Parisiennes. Allongée dans la surface du Barça, Marie-Antoinette Katoto n’a pu retenir ses larmes et cacher sa tristesse après la fin de l’aventure européenne de son équipe encore éliminée aux portes de la finale comme la saison dernière.

L’attaquante tricolore avait pourtant redonné espoir à sa formation en profitant d’un cafouillage pour réduire le score une dizaine de minutes avant la pause (34e). Mais elle et ses coéquipières ne sont pas parvenues à refaire leur retard, après les réalisations catalanes de Lieke Mertens (8e, 31e), et inscrire ce deuxième but qui leur aurait permis de décrocher leur billet pour Göteborg (Suède), théâtre de la finale le 16 mai prochain.

Sous les yeux de Leonardo, qui avait fait le déplacement en Catalogne, les Parisiennes ont eu plusieurs situations, mais, comme au match aller, elles ont manqué de réalisme pour renverser les Barcelonaises, qui ont touché les montants à deux reprises en moins d’une minute en milieu de seconde période (70e).

Tous les espoirs de sacre européen du PSG reposent désormais sur les épaules de Marquinhos et ses coéquipiers. Mais renversés au match aller par Manchester City (1-2), ils devront réaliser un exploit au retour, ce mardi, dans le nord dans l’Angleterre pour se hisser en finale.

De leur côté, les filles d’Olivier Echouafni, qui comptent deux points de retard sur Lyon avec une rencontre en moins, vont devoir se remobiliser pour aller décrocher leur premier titre de champion de France. Et cela commence dès jeudi avec le derby, en match en retard de la 19e journée, sur le terrain du Paris FC.