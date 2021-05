Ligue 1 : Lyon se relance complètement à Monaco (2-3)

Dos au mur avant la rencontre, l'OL s'est imposé à Monaco (2-3), dimanche en clôture de la 35e journée de Ligue 1 et s'est relancé dans la course au podium et à la Ligue des champions à trois journées de la fin. L'ASM de son côté a peut-être dit adieu à ses espoirs de titre.

Complètement fou. Dans une rencontre à rebondissements qui s'apparentait aussi à une revanche de la Coupe de France, Lyon a infligé une première défaite au club de la principauté depuis le 3 mars dernier. Et pourtant l’ASM avait ouvert le score en première période grâce à Volland (25e). De quoi enterrer définitivement les espoirs des Gones de se retrouver sur le podium en fin de saison.

Mais au retour des vestiaires, les hommes de Rudi Garcia revenaient avec de biens meilleures ambitions et notamment un homme : Memphis Depay. Le capitaine néerlandais de l’OL sonnait la révolte et égalisait (57e) avant de délivrait un corner sur la tête de Marcelo (77e). Le défenseur brésilien donnait l’avantage aux Rhodaniens alors qu’ils étaient à 10 contre 11 après l’expulsion de Caqueret (70e).

Anthony Lopes : "Trop jouer avec le coeur parfois ça fait faire des bêtises (...)" #ASMOL pic.twitter.com/xjzbEWOXft — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 2, 2021

C’était alors aux Monégasques de courir après le score et de tenter de sauver les meubles. Ce que faisait Wissam Ben Yedder sur penalty (86e) après une grossières faute d’Anthony Lopes (sortie coup de poing du portier lyonnais sur Pellegri).

Pas son destin en main

Puis à quelques minutes de la fin de la partie, c’est le jeune Rayan Cherki (17 ans), à peine entré en jeu, qui offrait la victoire aux Lyonnais après un sublime mouvement (89e).

Rayan Cherki (@OL) : "On a tout donné (...) Je remercie mon équipe d'avoir fait autant d'efforts pour gagner ce match" #ASMOL pic.twitter.com/T6h4QO81MU — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 2, 2021

Si la rencontre s'est terminée en bagarre générale – trois cartons rouges distribués –, au terme de 90 minutes d'une intensité souvent proche de l'agressivité, l’essentiel était acquis pour l’OL. En dix jours, ils ont vécu une élimination en Coupe de France, une défaite frustrante face à Lille (3-2 après avoir mené 2-0), puis se sont relancés dans la course au podium et à la Ligue des champions.

Avec 70 points, Lyon talonne Monaco d'une longueur. Il n'a toujours pas son destin en main mais peut se permettre de rêver à une place sur le podium, synonyme de Ligue des champions en 2021-22.