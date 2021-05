Ligue des champions : Avec ou sans Kylian Mbappé, quelle équipe du PSG à City ?

Le PSG est dos au mur. Battu à l’aller par Manchester City (1-2), le club de la capitale va devoir renverser la situation, ce mardi, en Angleterre en demi-finale retour de la Ligue des champions pour espérer disputer sa 2e finale consécutive. Avec ou sans Kylian Mbappé ?

La présence du champion du monde tricolore est la principale interrogation. Victime d’une contracture au mollet droit, le n°7 parisien a dû déclarer forfait face à Lens, ce samedi, en championnat et a assisté à la victoire de ses coéquipiers depuis les tribunes du Parc des Princes (2-1). Mais à l’issue de la rencontre, Mauricio Pochettino s’est voulu rassurant. «Je suis optimiste pour Kylian, on l’évalue au jour le jour. Je pense qu’il pourra jouer», a assuré l’entraîneur du PSG.

La présence de Mbappé à l’Etihad Stadium pourrait s’avérer déterminante, lui qui est le meilleur buteur du PSG en Ligue des champions cette saison avec 8 buts, et notamment un triplé à Barcelone en 8e de finale aller (4-1) et un doublé sur la pelouse du Bayern Munich en quarts de finale aller (3-2). Comme, mercredi dernier, le prodige de Bondy devrait être accompagné en attaque par Neymar et Angel Di Maria, resté sur le banc contre les Lensois.

Le principal souci pour Pochettino sera de pallier l’absence d’Idrissa Gueye, suspendu après son carton rouge à l’aller pour sa semelle sur Ilkay Gündogan. L’international sénégalais pourrait être remplacer poste pour poste par Danilo Pereira au côté de Leandro Paredes dans l’entrejeu. A moins que Marco Verratti ne redescende d’un cran et que Julian Draxler soit aligné d’entrée comme à Munich.

La défense devrait également connaître un changement par rapport à l’aller. De retour face à Lens, Abdou Diallo est pressenti pour être aligné côté gauche à la place de Mitchel Bakker. Alessandro Florenzi occupera lui le couloir alors que Presnel Kimpembe et Marquinhos formeront la charnière centrale. Et les coéquipiers du Brésilien auront 90 minutes, voire plus, pour décrocher leur billet pour Istanbul.

Le onze de départ probable du PSG

Navas



Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo



Danilo, Paredes



Verratti



Di Maria, Mbappé, Neymar