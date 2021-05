L'Inter Milan sacrée championne d'Italie

Au lendemain de sa victoire à Crotone, l’Inter Milan a été sacrée championne d’Italie grâce au nul dimanche entre Sassuolo et l'Atalanta Bergame (1-1).

Pour la 19e fois de leur histoire et la première fois depuis 2010, les Nerazzurri sont de retour sur le toit de la Serie A. Alors qu’il reste quatre matchs à disputer cette saison, donc 12 points à prendre, le suspense est donc terminé pour ce Scudetto.

L’Inter Milan, invaincue depuis le début de la phase retour, est parvenue à mettre fin à la suprématie de la Juventus Turin et ses 9 titres de championnes consécutives notamment grâce à Antonio Conte.

S I A M O N O I. S I A M O N O I.

I C A M P I O N I D E L L' I T A L I A S I A M O N O I

Plus gros salaire du championnat d’Italie, le technicien, passé par Chelsea et la Juve notamment, a su faire outre l’élimination catastrophique en Ligue des champions en début de saison pour former une armada incroyable.

Romelu Lukaku et Lautaro Martinez ont fait briller le secteur offensif (74 buts pour l’Inter). Défensivement, les Intéristes, avec notamment Achraf Hakimi, ont également été solides (29 buts encaissés).