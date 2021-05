City-PSG : l’arbitre, un bon souvenir pour Paris et un clash avec Neymar

Une vieille connaissance. Le PSG va retrouver Björn Kuipers au sifflet, mardi soir, pour la demi-finale retour de la Ligue des champions sur la pelouse de Manchester City. Et le club parisien a de bons souvenirs de cet arbitre.

Le Néerlandais a déjà dirigé les Parisiens à six reprises sur la scène européenne. Et jamais Paris ne s’est incliné avec trois matchs nuls et trois victoires. La dernière remonte à moins de trois mois en 8e de finale aller à Barcelone. Si l'arbitre avait accordé un pénalty aux Catalans, transformé par Lionel Messi, le champion de France avait renversé le Barça grâce à un triplé retentissant de Kylian Mbappé et un but de Moïse Kean (1-4).

Björn Kuipers avait également arbitré la demi-finale face au RB Leipzig en août dernier lors du Final 8 à Lisbonne conclue par un large succès des coéquipiers de Marquinhos (3-0), ainsi que le 8e de finale retour à Chelsea en mars 2015 avec une qualification parisienne arrachée grâce aux buts marqués à l’extérieur (1-1, 2-2). Le Néerlandais avait néanmoins expulsé Zlatan Ibrahimovic à la demi-heure de jeu.

S’il n’avait pas reçu de carton rouge, Neymar a lui eu un vif accrochage avec Björn Kuipers lors d’un match de poules à Naples en novembre 2018. Le Brésilien, averti durant la rencontre, avait reproché à l’arbitre de ne pas avoir sifflé un penalty en faveur du PSG avant de l’accuser de lui avoir manqué de respect. Les deux hommes s’étaient toutefois retrouvés dans la capitale portugaise l’été dernier sans incident à déplorer.