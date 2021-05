City-PSG : pourquoi Paris va renverser Manchester

Battu 1-2 à domicile à l’aller, le PSG doit retourner la situation contre Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions. Et voici pourquoi cela va se faire.

Neymar est en mission

Il ne s’en cache pas. Depuis le coup de sifflet de la défaite au Parc des princes mercredi dernier (1-2), Neymar a le couteau entre les dents et a coché la date du mardi 4 mai. Et dimanche, au lendemain de la victoire contre Lens en Ligue 1, la star brésilienne a posté un message qui voulait tout dire. «Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner, a-t-il lancé. Je pense que chaque Parisien doit croire en nous ! Je suis en première ligne, et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l’équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener la victoire quoi qu’il arrive, même s’il faut mourir sur le terrain.» Assez en retrait à l’aller, l’ancien joueur du Barça compte bien réaliser une remontada en Angleterre. Il s’y connaît d’ailleurs. En mars 2017, il avait été l’homme du match lorsque le FC Barcelone avait renversé le PSG. Bis repetita avec Paris ?

Le PSG brille extérieur

Une défaite à domicile ? Aucune inquiétude pour Paris. Aussi étrange que cela puisse paraître, le PSG est beaucoup plus à l’aise hors de son Parc des princes. Le fait d’évoluer à huis clos, à cause de la crise sanitaire, doit peut-être jouer dans les esprits des Parisiens. La preuve, depuis le début de la Ligue des champions, les hommes de Mauricio Pochettino – et de Thomas Tuchel avant lui – ont plutôt brillé à l’extérieur. En phase de poules, on se souvient des victoires à Manchester United (1-3). Puis surtout, des matchs allers en huitièmes de finale à Barcelone (1-4) et en quarts sur la pelouse du Bayern Munich (2-3). Place à City ?

Manchester City n’aura pas la même chance qu’à l’aller

Alors que Paris avait ouvert la marque par Marquinhos, les Mancuniens semblaient acculés et ne parvenaient pas à mettre en difficulté les Parisiens, qui auraient pu rentrer au vestiaire avec un score plus fleuve. Malheureusement, la chance a tourné en seconde période avec un but de Kevin de Bruyne qui profite d’un mauvais jugement de Keylor Navas (ce qui n’arrive pratiquement jamais), avant que Riyad Mahrez ne voie le mur parisien lui laisser la porte ouverte sur coup franc. Un jour sans pour le PSG. Cela n’arrive pas deux fois de suite.

Un arbitre porte-bonheur

Mardi soir à l’Etihad Stadium, le PSG retrouvera Björn Kuipers au sifflet. Plutôt une bonne nouvelle pour les Parisiens qui n’ont jamais connu la défaite avec l’arbitre néerlandais. Il les a déjà dirigés à six reprises sur la scène européenne pour un bilan de trois matchs nuls et trois victoires. La dernière rencontre remonte à moins de trois mois en 8e de finale aller à Barcelone (1-4). A noter que l’an dernier, il avait arbitré la demi-finale contre Leipzig (3-0).

Une masterclass de Mbappe attendue

Si on ne sait pas encore s’il jouera la rencontre (il va se tester ce lundi soir), Kylian Mbappé sera très attendu contre Manchester City. Complètement transparent au match aller, l’ancien Monégasque voudra se rattraper et réaliser une rencontre de haut vol. Impressionnant à Barcelone, il avait brillé contre le Bayern Munich. Nul doute qu’il voudra prouver son talent pour décrocher une nouvelle finale.