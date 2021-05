Covid-19 : le joueur NBA Evan Fournier a toujours des séquelles au niveau de sa vue

Un mois après avoir contracté le Covid-19, Evan Fournier n’est pas pleinement rétabli. S’il a repris la compétition avec les Celtics, le basketteur français a toujours des séquelles, notamment au niveau de sa vue.

Il a comparé ses symptômes à celles d’une «commotion cérébrale». «En ce moment, ça va un peu mieux, mais au début, les lumières vives me gênaient les yeux et ma vision était floue», a confié Fournier après la défaite de Boston sur son parquet face à Portland. Avant d’ajouter : «Certaines choses vont mieux, mais parfois, j’ai vraiment du mal à me concentrer et mes yeux ont du mal à se focaliser sur une seule chose. Ma perception de la profondeur est vraiment mauvaise en ce moment.»

Des exercices pour se remettre

Pour y remédier, il a décidé de faire appel à une spécialiste. «Elle m’a donné quelques exercices et j’espère que ça va s’améliorer», a-t-il déclaré, tout en étant conscient que cela n’était pas forcément anormal. «Les choses que je ressens affectent apparemment un tiers des personnes qui ont aussi contracté le Covid. Donc je ne suis pas un cas isolé. Certaines personnes ont perdu le goût ou l’odorat. Pour moi, c’est juste ma perception (visuelle)… C’est un autre sens», a précisé l’international tricolore.

Ce problème n’a toutefois pas empêché Evan Fournier de réaliser l’une de ses meilleures prestations face aux Blazers depuis son arrivée à Boston en mars avec notamment 21 points (8 sur 10 au tir), 5 rebonds et 3 passes. Et les Celtics, actuellement à la 7e place à l’Est et qui ont perdu Jaylen Brown, auront besoin de lui pour espérer se qualifier pour les play-offs.