IndyCar : le spectaculaire carambolage au départ du Grand Prix du Texas (vidéo)

Le week-end a été mouvementé en Indycar sur le Texas Motor Speedway. Après une première course houleuse, la vieille, la seconde manche disputée sur l’ovale texan a été marqué, dimanche soir, par un spectaculaire carambolage au départ.

Pas moins d’une demi-douzaine de monoplaces ont été impliquées dans l’accident. Dont Sébastien Bourdais. Déjà contraint à l’abandon samedi, après avoir été projeté contre un mur, le Français a été pris dans l’incident. Dès les premiers mètres de la course, il a été touché à l’arrière par Pietro Fittipaldi. Cet accrochage a provoqué une réaction en chaine et un énorme carambolage. Un des concurrents a même vu sa voiture se retourner. Mais plus de peur que de mal. «Je n’ai évidemment rien vu, mais Pietro s’est excusé de nous être rentré dedans, donc je suppose que ça venait de lui et que c’est ce qui a tout déclenché», a déclaré Bourdais.

Alors que Romain Grosjean n’a pas pris part au Grand Prix, ayant décidé de ne pas participer aux courses sur ovale, Simon Pagenaud est lui passé entre les gouttes pour terminer à la 6e place d’une course remportée par Pato O’Ward devant Josef Newgarden. A bientôt 22 ans, qu’il fêtera le 6 mai, le pilote mexicain a signé la première victoire de sa carrière et s’affirme comme un sérieux candidat au titre, lui qui occupe la 2e place du classement général derrière Scott Dixon, vainqueur la veille et 4e de la deuxième manche.

Grâce à cette victoire, O’Ward devrait se voir offrir un essai en Formule 1, comme le lui avait promis le patron de McLaren Zack Brown en cas de succès. Et cet essai devrait avoir lieu en fin d’année sur le circuit d’Abu Dhabi. Mais avant, lui et les autres pilotes ont rendez-vous à Indianapolis pour le Grand Prix le 15 mai puis les 500 miles quinze jours plus tard (30 mai).