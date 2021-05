UFC : Jon Jones pense «briser» Francis Ngannou

Jon Jones, légende de l’UFC, compte bel et bien affronter Francis Ngannou, nouveau patron des poids lourds de la prestigieuse ligue de MMA. Et l’Américain s’en est pris au Camerounais sur Twitter.

Selon lui, le mi-lourds, qui est en pleine phase de prise de masse pour accéder à la catégorie reine et ainsi venir se frotter au champion du monde, a toutes les chances de l’emporter, qu’importe son adversaire.

Et ce n’est d’ailleurs pas Francis Ngannou qui va l’inquiéter à en croire ses propos sur les réseaux sociaux. «Tu sais que j'en ai dans le ventre Francis, tu ne m'a jamais vu abandonner, a lancé Jon Jones sur Twitter. Prie pour me mettre KO car sinon, je vais te briser. Et c'est une promesse Francis.»

Pray you knock me out because if you don’t I’m going to break you, and that’s a promise @francis_ngannou — BONY (@JonnyBones) May 1, 2021

Quelques jours avant, l’Américain, qui est le plus célèbre combattant de l’UFC, avait confié qu’il s’amuserait chez les lourds. «Je me suis baladé chez les mi-lourds grâce à mon talent, je vais me balader chez les lourds», assurait-il.

De quoi faire trembler le Camerounais ? Pas vraiment. C’est même plutôt l’inverse. «S’il te plaît, ne me fais pas rire, a lancé l’ancien pensionnaire de la MMA Factory à Paris. Quelle est la dernière fois que tu as brisé quelqu’un ? T'es un combattant qui va à la décision, et tu as à peine gagné ton dernier combat… mais tu vas me briser ?»

You're a decision fighter @JonnyBones and you've barely won a fight lately.



But you're going to break me out — Francis Ngannou (@francis_ngannou) May 1, 2021

Reste désormais à savoir si Dana White, patron de l’UFC, sera en mesure d’organiser un affrontement entre les deux hommes dans l’octogone. En tout cas, s’il le fait, ce sera évidemment un carton.

