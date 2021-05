Madrid : Benoît Paire décroche sa deuxième victoire de l'année

Benoît Paire s’est offert sa deuxième victoire de l’année, la première depuis deux mois, en battant mardi Nikoloz Basilashvili (6-4, 7-5) au premier tour du Masters 1000 de Madrid.

Enfin ! Benoît Paire, sevré de victoire depuis deux mois, a retrouvé le chemin du succès en Espagne. Le Français restait sur dix défaites en onze matchs joués en 2021. Son unique victoire remontait à fin février au premier tour du tournoi de Cordoba (Argentine), face au Chilien Nicolas Jarry.

Le natif d’Avignon, qui traîne son spleen sur le circuit au temps de la pandémie de Covid-19 et souffre du huis clos souvent mis en place, a pu cette fois compter sur une petite colonie française bienveillante, vite rejointe par la centaine de spectateurs en tribunes, qui a donné de la voix, frappé des mains, tapé des pieds, et même sorti la corne de brume pour lui mettre du baume au cœur.

Benoît Paire, le seul joueur qui a ses propres ultras





(@benoitpaire) pic.twitter.com/rUSmpUvHju

— We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) May 4, 2021