WRC : André Villas-Boas va piloter au Rallye du Portugal

Du banc au volant. André-Villas Boas participera au prochain Rallye du Portugal prévu dans quinze jours (20-23 mai). L’entraîneur portugais pilotera en WRC3, troisième catégorie du championnat du monde des rallyes réservée aux pilotes privés.

Remercié en début d’année par l’OM, «AVB» n’a pas encore retrouvé de club. Et il va occuper son temps libre en découvrant le monde de la WRC, lui qui est un grand passionné de sports mécaniques et de courses automobiles depuis son plus jeune âge.

En 2018, l’ancien coach de Porto, Chelsea, Tottenham ou encore du Zénith Saint-Pétersbourg avait d’ailleurs participé au Dakar organisé au Pérou et ainsi suivi les traces de son oncle Pedro Villas-Boas, qui a également pris part au célèbre rallye-raid à deux reprises (1982, 1984). Mais, victime d’une mauvaise réception, il avait été contraint d’abandonner en raison d’une blessure au dos.

Sur ses terres, André Villas-Boas sera au volant d’une Citroën C3. «L’un des concurrents à suivre pourrait être le pilote de la Citroën C3 Rally2 n°57, pilotée par André Villas-Boas. Véritable passionné de rallye, le Portugais fera ses débuts en mondial», est-il écrit sur le site du championnat du monde.

It's not every day that a former @ChampionsLeague manager pops up in a #WRC entry list

— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 4, 2021