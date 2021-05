F1 : Romain Grosjean va piloter la Mercedes de Lewis Hamilton au Grand Prix de France

Romain Grosjean sera au volant d’une Mercedes lors du Grand Prix de France de Formule 1 (27 juin), a officialisé la firme allemande mercredi.

Retraité des circuits de F1 depuis son terrible accident à Bahreïn en 2020 qui l’a empêché de disputer les deux dernières courses de la saison – et donc de ne pas pouvoir faire ses vrais adieux –, l’ex-pilote Haas, désormais engagé dans le championnat d’IndyCar aux Etats-Unis, va effectuer un bref retour dans les paddocks.

Mais Romain Grosjean va bel et bien pouvoir sortir par la grande porte de la Formule 1 grâce à Mercedes et son patron Toto Wolff, qui vont lui offrir l’occasion de piloter l’une des deux voitures championnes du monde ces dernières années.

It's official. @RGrosjean will join the Team for a full test-day at Le Castellet, and will pilot the W10 for a series of demo laps at the #FrenchGP!

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 5, 2021