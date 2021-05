Ligue 1 : Gaël Kakuta veut «priver Lille du titre» et «préfère que Paris soit champion»

A trois journées de la fin, tout reste à faire dans la course au titre de champion et chaque match peut être décisif. Comme le derby du nord entre Lens et Lille, ce vendredi, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Et le Lensois Gaël Kaktuta espère influer dans la lutte entre le Losc et le PSG.

Le Racing club de Lens est l’un des arbitres de cette fin de saison riche en suspense. Après avoir affronté et perdu, la semaine passée, contre le club de la capitale (2-1), les Sang et Or reçoivent leurs voisins lillois dans une rencontre qui ne manque pas d’enjeux pour les deux clubs.

Si Lille tentera de se rapprocher du sacre, Kakuta et ses coéquipiers, qui visent une qualification en Ligue Europa, vont tout faire pour jouer les trouble-fêtes et consolider leur 5e place. «On peut aller chercher plus haut, on va essayer de le faire», a martelé le meneur de jeu.

Et sèchement battus à l’aller (4-0), ils espèrent également prendre leur revanche pour empêcher les Dogues d’être couronnés. «Si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi. Je préfère que Paris soit champion», a lancé Gaël Kakuta. Une défaite de Lille, qui compte un point d’avance, pourrait faire les affaires du PSG.

A condition que le champion de France en titre s’impose ou obtienne au moins à match nul, dimanche, à Rennes. Reste à savoir si les Parisiens parviendront à se remobiliser après leur élimination en demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City.