Ligue des champions : Chelsea écarte le Real Madrid (2-0) et rejoint Manchester City en finale

Une finale 100% anglaise. Chelsea a écarté le Real Madrid, ce mercredi, en demi-finale retour de la Ligue des champions (2-0) et retrouvera Manchester City en finale le 29 mai prochain à Istanbul.

Au contraire du PSG, qu’ils ont quitté il y a quelques mois, Thomas Tuchel et Thiago Silva vont eux disputer une deuxième finale consécutive. Et la qualification des Blues est tout sauf imméritée. Après le match nul à l’aller (1-1), Chelsea a survolé les débats à Stamford Bridge contre une équipe du Real Madrid sans inspiration et sauvée à plusieurs reprises par Thibaut Courtois.

Moqué pour sa maladresse, la semaine passée, Timo Werner s’est racheté et concrétisé la domination de Chelsea à la demi-heure de jeu. Sur une balle piquée sur la barre transversale de son compatriote Kai Havertz, l’attaquant allemand, qui s'est vu refuser un but pour une position de hors-jeu quelques minutes plus tôt, était à la retombée et n'avait plus qu'a pousser le ballon de la tête dans le but vide (28e).

Les coéquipiers de N’Golo Kanté, encore rayonnant tout au long des 90 minutes et impliqué sur les deux buts de son équipe, ont ensuite eu de nombreuses opportunités d’enfoncer le clou. Mais Havertz (47e, 60e, 77e), Mason Mount (54e) ou encore Kanté (66e) ont manqué de réalisme et buté sur le portier madrilène qui a longtemps retardé l’échéance et maintenu l’espoir pour les Merengue.

Mais les hommes de Zinedine Zidane n'ont pas su forcer leur destin malgré quelques occasions surtout en première période avec encore et toujours avec Karim Benzema. Buteur à l'aller, l'attaquant français n'est cette fois pas parvenu à tromper la vigilance d'Edouard Mendy, impeccable sur une frappe à l'entrée de la surface (26e) et une tête de l'ancien lyonnais (36e).

Et leurs derniers espoirs se sont définitivement envolés dans les derniers instants avec un but de Mount (85e) qui a offert à Chelsea la 3e finale de son histoire. Et donc la 2e pour Thomas Tuchel arrivé fin janvier sur le banc des Blues quelques semaines seulement après avoir été remercié par le PSG. Le coach allemand va devenir le premier entraîneur à disputer deux finales consécutives avec deux clubs différents.

Face à Manchester City, il va désormais s’atteler à réussir là où il a échoué en août dernier avec la formation parisienne. Mais en attendant de se retrouver en Turquie, les deux équipes se feront face, samedi, en championnat pour une répétition générale qui pourrait sacrer les Citizens champions d'Angleterre.