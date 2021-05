Giro 2021 : Parcours, équipes, Diffusion TV… tout ce qu'il faut savoir sur le Tour d'Italie

La 104e édition du Tour d’Italie 2021 commencera samedi 8 mai pour s’achever le dimanche 30 mai. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le parcours

Au programme de ce Giro 2021, 3479,9 kilomètres en 21 étapes. Le départ du peloton aura lieu à Turin avec une arrivée à Milan. Les coureurs auront deux contre-la-montre individuels (1re et 21e étapes) et sept arrivées au sommet ou en côte (6e, 8e, 9e, 14e, 17e, 19e et 20e étapes). Il y aura deux journées de repos (18 et 25 mai).

Les équipes

23 équipes de 8 coureurs (soit 184 coureurs) seront en lice lors de cette 104e édition du Tour d’Italie : AG2R Citroën, Astana, Bahrein, BikeExchange, Bora, Cofidis, Deceuninck, DSM, EF Education, Groupama-FDJ, Ineos, Intermarché, Israël SN, Jumbo, Lotto, Movistar, Qhubeka, Trek et UAE (1re division), Alpecin, Androni, Bardiani et Eolo-Kometa (2e division).

Les maillots

Pour rappel, comme au Tour de France notamment (mais pas les mêmes couleurs), il y aura quatre maillots distinctifs : rose (classement général), cyclamen (points), azur (montagne) et blanc (jeune).

Les favoris

Plusieurs favoris se dégagent pour ce Tour d’Italie 2021 et notamment trois : Aleksandr Vlasov, Mikel Landa, Simon Yates. Mais d’autres auront leur mot à dire comme Egan Bernal, Pavel Sivakov, Daniel Martin, George Bennett ou encore Romain Bardet pour ne citer qu’eux.

Les prix

115.668 euros pour le vainqueur final. Montant total des prix : 1.499.510 euros.

Diffusion TV

Tout le Giro 2021 sera à suivre sur les antennes d’Eurosport.