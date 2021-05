Grand Prix d’Espagne de F1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Une semaine après le succès du Britannique au Portugal, le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen se poursuit, ce dimanche, au Grand Prix d’Espagne à suivre en direct sur Canal+ à partir de 15h.

Avant la 4e manche de la saison, le septuple champion du monde mène deux victoires à une face au Néerlandais. Et il se présentera encore en favori sur le tracé espagnol, où il reste sur quatre succès consécutifs. De l’autre côté des Pyrénées, Hamilton, en tête du classement du championnat du monde avec huit points d’avance sur son rival, tentera non seulement de s’offrir la 100e pole de sa carrière en F1, mais aussi de se rapprocher de la barre tout aussi inédite des 100 victoires (97 actuellement).

Mais s’il a été déçu de devoir se contenter de la 2e place au Portugal, Max Verstappen a donné rendez-vous en Espagne. «Nous avons tout le temps manqué d’adhérence. Déjà l’an dernier, ça n’était pas un super circuit pour nous, donc il est difficile de juger. Attendons Barcelone», avait-il confié.

Lewis Hamilton s’attend d’ailleurs à une réaction de Red Bull plus que jamais armé pour rivaliser avec les Flèches d’Argent. «Nous assistons à la bagarre la plus serrée (entre deux écuries) depuis longtemps», a d’ailleurs rappelé le pilote Mercedes. Et, pour lui, le moindre détail fera la différence dans la course au titre. «Ça se jouera à la fiabilité, à celui qui fera le minimum d’erreurs et aussi aux points bonus du meilleur tour en course, qui vont être très importants», a insisté Hamilton. Paroles de champion.

Le programme du Grand Prix d’Espagne

Vendredi 7 mai

11h30-12h30 : Essais libres 1 sur Canal+ Sport



15h-16h : Essais libres 2 sur Canal+ Sport

Samedi 8 mai

12h-13h : Essais libres 3 sur Canal+ Sport



15h-16h : Qualifications sur Canal+ Sport

Dimanche 9 mai

15h : Course sur Canal+