Football : l'ancien gardien Christophe Revault est décédé à 49 ans

Le monde du football en deuil. L'ancien gardien Christophe Revault, passé notamment par Le Havre, le PSG et Toulouse, est décédé ce jeudi 6 mai à l'âge de 49 ans.

«C'est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l'un de ses plus brillants HACMan. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants», a annoncé le club dans un communiqué. «Nous perdons l'un des nôtres, une personnalité très attachante et un amoureux inconditionnel du HAC comme du Havre», a ajouté le président du club, Vincent Volpe.

Enfant de la Cavée Verte, icône Ciel&Marine, c’est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l’un de ses plus brillants HACMan. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants. pic.twitter.com/mlDU5D48G9 — Havre Athletic Club (@HAC_Foot) May 6, 2021

Les circonstances de son décès n'ont pas été précisées. Selon Le Courrier Cauchois, Christophe Revault a été retrouvé mort à son domicile du Havre, ce jeudi.

Formé au Havre, le gardien avait commancé sa carrière dans le club normand avant être transféré au PSG, pour une saison (1997-1998). Il avait poursuivi sa carrière à Rennes et Toulouse avant de revenir au Havre. Après avoir raccroché les crampons, Christophe Revault était resté au club, s'occupant notamment de l'animation sportive et assurant plusieurs intérims comme entraîneur.

Onde de choc

L'annonce de son décès a suscité une vive émotion dans le monde du football. De nombreux clubs, ceux par lesquels il était passé notamment, lui ont rendu hommage.

C’est avec une profonde tristesse que le Paris Saint-Germain a appris le décès de son ancien gardien de but Christophe Revault.





À sa famille, à ses proches, le Club présente ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/MWCLT9RHAH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2021

Le Toulouse FC a la douleur d'apprendre la disparition de son emblématique gardien Christophe #Revault.





Nos pensées accompagnent ses proches. Mais aussi les amoureux des Violets.





Nous sommes ce soir toutes et tous sous le choc...https://t.co/e7Hb0yzVPR pic.twitter.com/fGerwidNvQ — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 6, 2021