OM : Florian Thauvin au Mexique avec André-Pierre Gignac ?

Florian Thauvin, en fin de contrat avec l'OM, serait en passe de rejoindre André-Pierre Gignac au Mexique.

Alors qu’il n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec le club phocéen pour une prolongation de contrat, le champion du monde tricolore pourrait finalement prendre une destination inattendue. En effet, selon plusieurs médias mexicains, l’ailier olympien serait tout proche d’un accord avec les Tigres de Monterrey, club d’André-Pierre Gignac depuis 2015.

Cité du côté de Séville et de l’AC Milan ces dernières semaines, Florian Thauvin irait finalement au Mexique. L’ancien Bastiais y toucherait un joli salaire (5 millions d’euros net par an) et une prime à la signature.

[ @FlorianThauvin ]





El día que Mauricio Culebro fue anunciado como Vicepresidente de TIGRES UANL, Jean Cristophe Cano (Se encontraba en la ciudad) le planteó la posibilidad de traer al jugador gratis, que a su vez, la reunión con Cemex fue en buen término y con luz verde. pic.twitter.com/g94Q85ovdp — GRAFICO TIGRES (@GraficoTigres) May 6, 2021

S’il commençait à être un peu plus ouvert pour une prolongation avec l’OM ces derniers temps, «FloTov», comme il est surnommé par les supporters phocéens sur les réseaux sociaux, serait donc plutôt proche de la fin du côté du Vieux-Port.

Ce serait une longue page qui se tournerait pour Thauvin et Marseille. Arrivé en 2013, il avait été vendu à Newcastle mais après quelques mois, il fut prêté à l'OM où il se relança et signa un nouveau contrat.