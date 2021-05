Real Madrid : Fin de partie pour Zinedine Zidane ?

Zinedine Zidane ne remportera pas une quatrième Ligue des champions avec le Real Madrid. Le club madrilène a été sorti, mercredi soir, en demi-finale par Chelsea. Une élimination qui (re)pose la question de son avenir à la tête des Merengue.

A plusieurs reprises cette saison, l’ancien meneur de jeu français a été sur la sellette. Son renvoi semblait même acté. Mais à chaque fois, il est passé entre les gouttes et a réussi à s’en sortir grâce à ses résultats. La donne risque d’être différente cette fois. Apparu quelque peu désabusé après la défaite à Stamford Bridge, il pourrait ne pas repartir pour une nouvelle saison dans la capitale espagnole et ne pas honorer sa dernière année de contrat.

Les dirigeants et les joueurs souhaitent pourtant le voir rester sur le banc. Mais blessé et lassé par les nombreuses critiques à son égard ces dernières semaines, il songerait sérieusement à se retirer et tourner la page. Même si, au coup de sifflet final à Londres, il a préféré rester évasif sur son futur. «Mon dernier match européen au Real ? Je n’ai réfléchi à rien, ce soir c’est juste de la déception pour tout le monde», a-t-il confié au micro de RMC Sport.

La Juventus toujours dans son coeur

Sa décision de quitter le Real pourrait être facilitée par l’intérêt de la Juventus Turin, où la première saison d’Andrea Pirlo est loin d’avoir convaincue. Interrogé sur une possible arrivée à la Juve, Zidane n’avait pas caché son attachement au club italien. «C’est toujours dans mon cœur, la Juventus a toujours été importante pour moi, j’ai passé cinq ans à Turin, avait-il confié début avril. Est-ce que je reviendrai en Italie en tant qu’entraîneur à l’avenir ? Je ne sais pas, pour l’instant je suis là. On verra.» Des propos qui laissent la porte ouverte.

Mais avant, Zinedine Zidane est concentré sur la fin de saison en Liga. A quatre journées de la fin, le Real Madrid, champion en titre et qui reçoit le FC Séville dimanche, occupe la 2e place du classement à égalité avec le FC Barcelone, et à deux points de l’Atlético Madrid. Tout est encore possible pour les hommes de «Zizou» pour se coiffer d’une nouvelle couronne. «Il reste quatre matchs de Liga, on va se reposer et se concentrer sur cela pour aller chercher quelque chose», a-t-il indiqué. Pour mieux partir la tête haute ?