Super Ligue : Deux ans d’exclusion de la Ligue des champions pour les clubs encore impliqués ?

La menace plane toujours. Dans le collimateur de l’UEFA, les clubs encore impliqués dans le projet de Superligue encourent de lourdes sanctions et pourraient écoper d’une suspension de deux ans de toutes compétitions européennes, selon ESPN.

Si les clubs anglais (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham) se sont officiellement retirés au même titre que l’Atlético Madrid et l’Inter Milan, quatre formations n’ont pas exprimé publiquement leur volonté d’abandonner le projet, destiné à concurrencer la Ligue des champions. Il s’agit du Real Madrid, du FC Barcelone, de la Juventus Turin et de l’AC Milan, toujours campés sur leur position. Une attitude qu’ils risquent de payer cher.

Alors que l’UEFA a entamé des discussions avec l’ensemble des clubs dissidents, les quatre géants du football européen, qui s’estiment être dans leur bon droit, pourrait être interdits de participation à la Ligue des champions ou la Ligue Europa lors des deux prochaines saisons. Une sanction qui aurait de sérieuses répercussions et conséquences, notamment sur le plan économique.

Les autres clubs, avec lesquels un accord a été trouvé ou serait en bonne voie, ne devraient pas échapper à des sanctions, même si elles devraient être beaucoup moins importantes. Une simple amende devrait leur être infligée contre leur retrait définitif du projet de ligue fermée, qui n’a pas encore fini de faire parler.