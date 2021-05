Vidéo : Tyson Fury encaisse d’énormes coups d’un champion du monde

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Tyson Fury apparaît à l’entraînement en train d’encaisser plusieurs coups dans les abdominaux tout en restant de marbre.

Si la date du combat de boxe d’unification des titres des poids lourds contre Anthony Joshua n’a toujours pas encore été officialisée (cela pourrait se faire en août en Arabie saoudite), le «Gypsy king» continue son entraînement du côté de Las Vegas.

Déjà rentré dans un physique incroyable ces dernières semaines, Tyson Fury poursuit donc sa préparation. Et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on le voit sur un ring avec le champion du monde des légers Josh Taylor.

The Gypsy King let Josh Taylor lay into him with some body shots





(via @JoshTaylorBoxer, @Tyson_Fury) pic.twitter.com/E4WuN8A1QR

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 5, 2021